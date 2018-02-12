مصرع شخص إثر مشاجرة على خلافات مالية بقليوب





القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات مالية بينهما، أسفرت المشاجرة عن مصرع أحدهما وتم نقل المجنى عليه جثة هامدة إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما بسبب خلافات مالية؛ وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتمت السيطرة على الأطراف المتشاجرة، وتبين مصرع أحد الطرفين إثر عدة طعنات نافذة بأنحاء الجسد وتم نقله إلى مستشفى قليوب العام؛ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.