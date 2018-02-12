مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة ناريه بسيارة بدمياط

جثة
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
لقى شاب مصرعه منذ قليل متأثرا بإصابته فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بمدخل طريق مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط .
وتبين أن الشاب المتوفى بدعى "إسلام محمد العجمى " وتوفى متأثرا بإصابته بنزيف حاد .
وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر البطيخ وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التى صرحت بدفن الجثمان .
إضافة تعليق
فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة