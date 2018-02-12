video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 05:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة ناريه بسيارة بدمياط

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:36 ص
مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة ناريه بسيارة بدمياط جثة


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

لقى شاب مصرعه منذ قليل متأثرا بإصابته فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بمدخل طريق مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط .

وتبين أن الشاب المتوفى بدعى "إسلام محمد العجمى " وتوفى  متأثرا بإصابته بنزيف حاد .

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر البطيخ وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التى صرحت بدفن الجثمان .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطلين أثناء ترويجهما المخدرات بمدينة دمياط الجديدة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث مصرع شاب

حادث



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

علاج ضعف عضلة القلب ونصائح للوقاية منه

علاج ضعف عضلة القلب ونصائح للوقاية منه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة