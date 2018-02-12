مدعى عام نيويورك يرفع قضية على شركة واينستين وهارفى واينستين

مدعى عام نيويورك يرفع قضية على شركة واينستين وهارفى واينستينالإثنين، 12 فبراير 2018 08:20 ص
محكمه أمريكية
(رويترز)
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قال المدعى العام فى نيويورك إريك شنايدرمان يوم الأحد إنه رفع قضية على شركة واينستين، هارفى وروبرت واينستين، يتهم فيها المديرين التنفيذيين بالشركة ومجلس الإدارة بالتقاعس عن حماية موظفيهم من منتج الأفلام والرئيس التنفيذى السابق هارفى واينستين.
وكان واينستين، الذى شارك فى تأسيس شركة ميراماكس، واحدا من أكثر رجال هوليوود نفوذا، واتهمته أكثر من 70 امرأة بسوء السلوك الجنسى بما فى ذلك الاغتصاب. ونفى واينستين ممارسة الجنس دون رضا أى منهن.
وقال شنايدرمان فى بيان إن أى بيع لشركة واينستين يجب أن يضمن تعويض الضحايا.
ودخلت الشركة فى محادثات لبيعها لمجموعة من المستثمرين بقيادة ماريا كونتريراس سويت المسؤولة السابقة فى إدارة باراك أوباما، لكن قضية شنايدرمان علقت المفاوضات وفقا لما قاله أشخاص على دراية بالأمر.
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