محمود عباس لبوتين: واشنطن ليست وسيطا بعملية السلام فى الشرق الأوسط





رويترز

أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبلغ بوتين بأن واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد فى عملية السلام بالشرق الأوسط.

وناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب خلال اتصال هاتفى عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.