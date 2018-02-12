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محمود عباس لبوتين: واشنطن ليست وسيطا بعملية السلام فى الشرق الأوسط

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:49 م
محمود عباس لبوتين: واشنطن ليست وسيطا بعملية السلام فى الشرق الأوسط الرئيس الفلسطينى محمود عباس


رويترز
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أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبلغ بوتين بأن واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد فى عملية السلام بالشرق الأوسط. 
 
وناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب خلال اتصال هاتفى عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

ويأتى الاتصال قبل زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس المقررة إلى موسكو. 

 

 


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