محكمة ألمانية: استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية غير مشروع





برلين (رويترز)

قالت مجموعة ألمانية معنية بحقوق المستهلك اليوم الاثنين، إن محكمة قضت بأن استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية غير مشروع لأن منصة التواصل الاجتماعى الأمريكية لم تحصل بشكل ملائم على الموافقة المسبقة من مستخدميها.

ويأتى الحكم الذى أصدرته محكمة إقليمية فى برلين فيما تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة مزيدا من التدقيق فى ألمانيا بشأن تعاملها مع بيانات شخصية حساسة تمكنها من توجيه إعلانات على الإنترنت للمستخدمين بحسب اهتماماتهم.

وقال اتحاد منظمات المستهلكين الألمانى إن الإعدادات الافتراضية لفيسبوك وبعض شروط الاستخدام تمثل خرقا لقانون حماية المستهلك وإن المحكمة وجدت أن أجزاء من الموافقة على استخدام البيانات غير صالحة.

وقال هيكو دنكل، مسؤول سياسة التقاضى فى الاتحاد "يخفى فيسبوك الإعدادات الافتراضية غير الملائمة للخصوصية فى مركز الخصوصية (بموقعه) ولا يوفر معلومات كافية حولها عند تسجيل المستخدمين".

وأضاف "هذا لا يلبى معايير الموافقة المسبقة"، ونشر الاتحاد نسخة من حكم المحكمة فى موقعه على الإنترنت. وأكد متحدث باسم المحكمة أن حكما صدر لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.