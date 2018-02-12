محافظ كركوك: بدء نقل خام النفط من العراق إلى إيران الشهر الجارى

محافظ كركوك: بدء نقل خام النفط من العراق إلى إيران الشهر الجارىالإثنين، 12 فبراير 2018 09:22 ص
حقل نفطى - أرشيفية
رويترز
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قال محافظ كركوك، اليوم الاثنين، أن بدء نقل خام نفط كركوك من العراق إلى إيران بالشاحنات هذا الشهر بمعدل 60 ألف ب/ى.
وأكد وزير النفط العراقى جبار على اللعيبى حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية فى كركوك من أجل فتح صفحة جديدة لعمل شركة نفط الشمال وتحسين دورها فى زيادة الإنتاج الوطنى من النفط، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الشركة على أسس رصينة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة (BP) العالمية لتطوير حقول كركوك النفطية، الشهر المنصرم ، من جهته قال مدير شركة (BP) مايكل تاونسند إن الشركة ستقوم بعمليات المسح وإعداد الدراسات المطلوبة من أجل العمل على تطوير الحقول النفطية فى كركوك وزيادة الإنتاج منها إلى معدلات تصل لـ(750) ألف برميل باليوم.
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