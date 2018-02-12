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الإثنين، 12 فبراير 2018 09:36 م
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محافظ قنا يتلقى 350 طلب وشكوى فى اللقاء الأسبوعى المفتوح بالمواطنين

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:56 م
محافظ قنا يتلقى 350 طلب وشكوى فى اللقاء الأسبوعى المفتوح بالمواطنين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربى
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اللقاء الأسبوعى المفتوح مع المواطنين، لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، بحضور اللواء أيمن السيسي السكرتير العام وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 350 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحى، مياه ) والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد محافظ قنا خلال اللقاء، أن كل الطلبات المقدمة بخصوص الحصول على مسكن والعلاج على نفقة الدولة سوف تخضع إلى الفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، وعن باقى الطلبات جاءت معظمها بتأشيرات صريحة للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

كما أعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض فى الشكاوى المقدمة باللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.


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