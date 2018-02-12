محافظ الغربية يوافق على اعتماد 20 ألف جنيه لتجديد الصرف الصحى بـ"أبو شاهين"





الغربية عادل ضرة

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تخصيص 20 ألف جنيه مساهمة فى إحلال وتجديد الوصلات المنزلية الخارجية للصرف الصحى وغرف التفتيش لمساكن أبو شاهين بحى أول المحلة الكبرى وربط هذه الوصلات بالشبكة القائمة، وذلك لتخفيف العبء على السكان ولسرعة تنفيذ هذه الوصلات وتشغيلها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على إطلاق اسم الشهيد إبراهيم حسين محمد على مدرسة الحكمة الثانوية بنات وشارع أبو الهول بحى أول طنطا، وإطلاق اسم الشهيد إبراهيم رجب البهى سيد أحمد على الشارع الكائن به سكن الأسرة بقرية تطاى مركز السنطة وإطلاق اسم الشهيد عمر السيد الديك على مدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنات بحى سماحة وإطلاق اسم الشهيد السعيد أحمد أبو عطية على مدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية ميت حبيب – مركز سمنود، وذلك تخليدا لذكراهم وتضحياتهم بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن.