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محافظ الدقهلية كل الدعم والمساندة للمستثمرين من أجل توفير فرص عمل للشباب

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:53 م
محافظ الدقهلية كل الدعم والمساندة للمستثمرين من أجل توفير فرص عمل للشباب الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمستثمرين من أجل توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة، لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولى وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، والمهندس عبد الحميد شومان رئيس جمعية مستثمرى جمصة.

وقرر المحافظ إسناد أعمال الكهرباء بالمرحلة الثالثة والرابعة لشركة كهرباء شمال الدلتا لحل كافة مشاكل الكهرباء بالمرحلتين وإنهاء كافة الأعمال، تيسيرًا على المستثمرين لسرعة ممارسة نشاطهم الصناعى بالمنطقة.

وشدد الشعراوى على ضرورة استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أعمال الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية، لحل المشاكل المتعلقة بأعمال تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى والصرف الصناعى، موجهًا بضرورة متابعة جميع المصانع وإزالة كافة المخالفات عن طريق جهاز المنطقة الصناعية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة المشاركة المجتمعية من المستثمرين لإحداث نقله نوعية للمنطقة الصناعية، لتأخذ سمعتها بين المناطق الصناعية بشكل مميز من ناحية المنتج، والتميز فى أسعارها.


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