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محافظ الإسماعيلية يتابع المرحلة الأولى لمشروع إنشاء سوق السمك المتطور

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:22 م
محافظ الإسماعيلية يتابع المرحلة الأولى لمشروع إنشاء سوق السمك المتطور محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى جولة ميدانية بمنطقة بحيرة الصيادين بطريق البلاجات، أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء سوق السمك المتطور الجديد والذى يتم تنفيذه من خلال بروتوكول التعاون فيما بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر إقامته على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحى" البلاجات على مساحة 7200 متر مربع بتكلفة مالية قدرها 23 مليون جنيه، ويشمل إقامة عدد 20 محل أسماك جملة و160 فرشا لبائعى الأسماك 16 كافتيريا كل منها مكون من طابقين بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسية.

وذلك فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة مشروعات التطوير والتنمية التى تشهدها محافظة الإسماعيلية، تزامنا مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول، وممثلى إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال زيارة المحافظ لموقع المشروع التقى عددا من أهالى المنطقة وباعة الأسماك، وأكد لهم أن الهدف من التطوير للمنطقة هو الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة مع إيجاد سوق حضارى مزود بكافة الخدمات وتوفير المكان المناسب لبائعى الأسماك بشكل حضارى والحفاظ على البيئة.

كان محافظ الإسماعيلية قد عقد مؤتمرا موسعا الأسبوع قبل الماضى بحضور ممثلى مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، ومديرى إدارات المرور والشرطة والمرافق، وعدد من بائعى الأسماك القاطنين بالمنطقة للتفاوض معهم على سرعة إخلاء المنطقة وتم استجابتهم جميعا بالإخلاء لبدء تنفيذ المشروع.


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