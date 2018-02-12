محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أوكرانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه هينادى لاتى سفير دولة أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

فى بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، كما أعرب عن سعادته باستقباله فى الإسكندرية لتعزيز وتطوير واستمرار تلك العلاقات فى كافة المجالات، مشيرا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة الخدمات والتعاون للجالية الأوكرانية بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أن مصر تربطها بأوكرانيا علاقات قوية وخاصة فى المجال السياحى، موضحا أن الإسكندرية تعمل على زيادة نسبة السياحة بها وتطوير كافة وجهاتها السياحية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، كما رحب المحافظ بإقامة أسبوع للعروض الأوكرانية واستضافة الفرق الثقافية والاستعراضية الأوكرانية على أرض الإسكندرية، وكذا إرسال الفرق الثقافية من إسكندرية إلى أوكرانيا فى إطار التبادل الثقافى بين الشعبين.

وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل وتقوية اتفاقية التوأمة المبرمة بين الإسكندرية وأوكرانيا وخاصة أن الإسكندرية مدينة تجارية وصناعية وبها أكبر ميناء على مستوى الجمهورية ولديها غرفة تجارية تشكل قوة داعمة لها فى المجال التجارى والاقتصادي.

من جانبه شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأكد على أن الإسكندرية تعد من اهم المدن بالنسبة لاوكرانيا بعد القاهرة، مضيفا بأنه كانت هناك اتفاقية توأمة تربط الإسكندرية بمدينة الاوديسا الأوكرانية منذ عام 1968، مؤكدا استعداد الجانب الأوكرانى لتجديدها لإحداث التعاون فى كافة المجالات وحرص أوكرانيا على توطيد العلاقات مع الاسكندرية.

وأوضح السفير أن مصر هى الشريك الأساسى لأوكرانيا فى العديد من المجالات وخاصة المجال الاقتصادى و السياسى والرياضي، مشيرا إلى حجم التبادلات التجارية الكبيرة بين الجانبين وصلت فى عام ٢٠١٧ إلى حوالى ٢ مليار دولار، كما أشار إلى أن هناك زيارة رسمية لوزير الخارجية الأوكرانية لمصر نهاية شهر إبريل القادم لبحث تطوير العلاقات بين الجانبين.

واقترح السفير بإقامة معرض لمدينة الاوديسا يعرض بها رسومات لتاريخ الاوديسا ورحب المحافظ بهذا مؤكدا إن الإسكندرية دائما مدينة تاريخية تضم وتحتضن جميع الثقافات المختلفة.