مجلس الشيوخ الأمريكى يبحث مصير 1,8 مليون مهاجر غير شرعى





واشنطن (أ ف ب)

ينكب مجلس الشيوخ الأمريكى الاثنين، على مناقشة ملف الهجرة الحساس مع محاولة الديموقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق لحماية مئات آلاف الشباب من المهاجرين غير الشرعيين من إجراءات الطرد.

وعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكثر مما طلبه الديموقراطيون بشان تسوية اوضاع المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين"، لكنه اشترط لذلك اقتطاعات كبيرة فى ملف الهجرة وتمويل جدار ضخم على الحدود مع المكسيك.

ويقدم مجموعة من النواب المحافظين مشروع قانون الاثنين، يتماشى بشكل كبير مع عرض ترامب.

وينص مشروع القانون على مهلة من 10 إلى 12 عاما قبل منح الجنسية ل"الحالمين" البالغ عددهم 1,8 مليون شخص.

فى المقابل، يتضمن مشروع القانون إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (جرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاما لتنويع الأماكن التى يأتى منها المهاجرون، ويحد من الهجرة المرتبطة بلم الشمل.