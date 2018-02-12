video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الأمريكى يبحث مصير 1,8 مليون مهاجر غير شرعى

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:09 م
مجلس الشيوخ الأمريكى يبحث مصير 1,8 مليون مهاجر غير شرعى مجلس الشيوخ الأمريكى


واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

ينكب مجلس الشيوخ الأمريكى الاثنين، على مناقشة ملف الهجرة الحساس مع محاولة الديموقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق لحماية مئات آلاف الشباب من المهاجرين غير الشرعيين من إجراءات الطرد.

وعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكثر مما طلبه الديموقراطيون بشان تسوية اوضاع المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين"، لكنه اشترط لذلك اقتطاعات كبيرة فى ملف الهجرة وتمويل جدار ضخم على الحدود مع المكسيك.

ويقدم مجموعة من النواب المحافظين مشروع قانون الاثنين، يتماشى بشكل كبير مع عرض ترامب.

وينص مشروع القانون على مهلة من 10 إلى 12 عاما قبل منح الجنسية ل"الحالمين" البالغ عددهم 1,8 مليون شخص.

فى المقابل، يتضمن مشروع القانون إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (جرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاما لتنويع الأماكن التى يأتى منها المهاجرون، ويحد من الهجرة المرتبطة بلم الشمل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتفاق فى مجلس الشيوخ الأمريكى على موازنتى 2018 و2019

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر اتفاق الموازنة لإنهاء شلل المؤسسات

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة