مثول القيادى البارز فى تنظيم القاعدة نعمان مزيش أمام محكمة فرنسية

مثول القيادى البارز فى تنظيم القاعدة نعمان مزيش أمام محكمة فرنسيةالإثنين، 12 فبراير 2018 09:21 م
عناصر الشرطة الفرنسية
باريس (أ ف ب)
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مثل نعمان مزيش (المكنى أبو براء) الفرنسى من أصل جزائرى والقيادى البارز فى تنظيم القاعدة الاثنين، أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس بتهمة "تشكيل عصابة أشرار إرهابية وإجرامية".
واتهم القضاء مزيش (47 عاما) بالتوجه إلى أفغانستان للقتال مع القاعدة، وهناك بايع التنظيم المتطرف وتابع تدريبات عسكرية وقاتل مع التنظيم قبل ادماجه فى خلية متخصصة فى الاعتداءات فى أوروبا، وهو عرضة بسبب ذلك للسجن 20 عاما.
وردا على سؤال رئيسة المحكمة جاكلين أوداكس بعد عرض الأحداث، قال المتهم "إنى أنكرها".
وقال المتهم إنه توجه إلى أفغانستان بحثا عن مكان لهجرة أسرته وهناك وجد نفسه عالقا وأجبر على الانضمام للقاعدة بحثا عن فرصة للعودة إلى ألمانيا حيث يقيم.
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