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الإثنين، 12 فبراير 2018 04:54 م
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ماذا قدم وزير التموين بملف توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة × 9 معلومات

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:30 م
ماذا قدم وزير التموين بملف توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة × 9 معلومات الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية


كتب مدحت وهبة
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تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الأسماك الطازجة والمجمدة وطرحها بمنافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك وكذلك منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية" بالمحافظات، حيث يتم الحصول على الأسماك الطازجة من مزارع الثروة السمكية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

اليوم السابع " ينشر تقريرا معلوماتيا عما قدمته وزارة التموين فى ملف توفير الأسماك فى نقاط محددة.

1 - توقيع بروتوكول مع هيئة الثروة السمكية للحصول على الأسماك الطازجة وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية.

2 -  طرح 30 طنا أسماك طازجة ومجمدة  يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

3- إطلاق سيارات محملة بالأسماك لبيعها فى الميادين العامة بأسعار مخفضة 30%.

4 - طرح 500 طن أسماك طازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال الشهرين الماضيين  بجانب طرح أسماك مجمدة.

5- طرح كيلو سمك البلطى الطازج بسعر 24  جنيها بمعدل 3 سمكات للكيلو.

6 - طرح كيلو سمك البورى الطازج  بسعر40 جنيها.

 7 _ طرح كيلو سمك بلطى " أسوان" مجمد بسعر 21 جنيها.

8 -   طرح  سمك ماكريل نرويجى مجمد بسعر 32 جنيها للكيلو وماكريل يابانى بسعر 26 جنيها.

9  - طرح سمك مكرونة مجمد  بسعر 22 جنيها وطرح السردين بسعر 18 جنيها للكيلو.


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