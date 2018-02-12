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الإثنين، 12 فبراير 2018 05:49 ص
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لصوص الوراق يعترفون: احترفنا تتبع رواد البنوك وسرقنا 100 ألف جنيه من موظف

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:00 ص
لصوص الوراق يعترفون: احترفنا تتبع رواد البنوك وسرقنا 100 ألف جنيه من موظف مديرية أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف 5 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك وكانت آخر جرائمهم الاستيلاء على 100 ألف جنيه من موظف تخص الشركة التى يعمل فيها، كما اعترفوا بانتحال صفة ضباط شرطة لتسهيل ارتكاب جرائمهم.

وأضاف المتهمون المقبوض عليهم لسرقتهم 100 ألف جنيه من موظف تأمينات بالوراق أنهم يدعون أنهم تابعون لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، ويستدرجون الضحية لسيارة ميكروباص خاصة بهم بحجة التوجه إلى قسم الشرطة، وعقب ذلك يستولون على ما بحوزته من نقود ويخلون سبيله.

وذكر المتهمون أنهم استهدفوا موظف التأمينات عقب خروجه من فرع أحد البنوك بالوراق، واحتالوا عليه مدعين أنهم ضباط شرطة واستولوا على حقيبة تحوى 100 ألف جنيه وتركوه بمنطقة باسوس وفروا هاربين.

كان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا من مندوب صرف بالتأمينات اتهم فيه مجهولين ادعوا أنهم ضباط شرطة بسرقة حقيبة منه بها 100 ألف جنيه خاصة بجهة عمله عقب صرف المبلغ من البنك.

وبإجراء التحريات توصل الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق ومعاونه النقيب محمد جهاد حربى إلى هوية المتهمين وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ فتحرر لهم ملحقا للمحضر الأصلى وإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.


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