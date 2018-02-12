كييف تطرد المعارض ساكاشفيلى إلى بولندا

كييف تطرد المعارض ساكاشفيلى إلى بولنداالإثنين، 12 فبراير 2018 06:41 م
الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى
كييف (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الأوكرانية الاثنين، اعتقال المعارض ميخائيل ساكاشفيلى المتهم بالسعى إلى تدبير انقلاب فى هذا البلد الذى سحب منه الجنسية الأوكرانية الصيف الماضى، وطرده إلى بولندا.
وقال حرس الحدود فى بيان إن "هذا الشخص كان موجودا على الأراضى الأوكرانية فى شكل غير قانونى، لذا تم ترحيله إلى البلد الذى وصل منه منتهكا القانون الأوكرانى".
وكان حزب الرئيس الجورجى السابق الذى بات معارضا فى أوكرانيا، أعلن اعتقاله فى مطعم فى وسط العاصمة كييف.
وكان ساكاشفيلى حليفا للرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو قبل أن يصير خصما له.
وفى يوليو، سحب منه بوروشنكو الجنسية الأوكرانية بعدما منحه إياها العام 2015.
وفى العاشر من سبتمبر، دخل ساكاشفيلى أوكرانيا عنوة من الأراضى البولندية بمساعدة مئات من أنصاره.
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