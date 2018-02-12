"كويت إنرجى" توقع اتفاق بيع حصة فى الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل الإماراتية

"كويت إنرجى" توقع اتفاق بيع حصة فى الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل الإماراتيةالإثنين، 12 فبراير 2018 10:00 م
حقل نفطى - صورة أرشيفية
الكويت (رويترز)
إضافة تعليق
قالت شركة كويت إنرجى اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لبيع حصة فى منطقة امتياز الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل التابعة لبترول الإمارات الوطنية.
وأضافت فى بيان أنها بموجب الاتفاق، ستخصص حصة 15 بالمئة من عقد الخدمات الخاص بها لمنطقة الامتياز رقم 9 لشركة دراجون أويل.
وأوضحت أن الحصة البالغة 15 % المباعة إلى دراجون أويل تنقسم إلى 8.57 % مقابل مبلغ نقدى قدره 100 مليون دولار وحصة 6.43 % مقابل تسوية نزاع مع دراجون أويل على حصة غير مسيطرة من منطقة الامتياز رقم 9 فى العراق.
وقالت كويت إنرجى إنها ستظل المشغل لمنطقة الامتياز مع انخفاض حصتها إلى 45 %من 60 %، وزيادة حصة دراجون أويل إلى 45% من 30 %مع بقاء الحصة المتبقية البالغة 10 % بحوزة الهيئة المصرية العامة للبترول.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة