video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"كويت إنرجى" توقع اتفاق بيع حصة فى الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل الإماراتية

الإثنين، 12 فبراير 2018 10:00 م
"كويت إنرجى" توقع اتفاق بيع حصة فى الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل الإماراتية حقل نفطى - صورة أرشيفية


الكويت (رويترز)
إضافة تعليق

قالت شركة كويت إنرجى اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لبيع حصة فى منطقة امتياز الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل التابعة لبترول الإمارات الوطنية.

وأضافت فى بيان أنها بموجب الاتفاق، ستخصص حصة 15 بالمئة من عقد الخدمات الخاص بها لمنطقة الامتياز رقم 9 لشركة دراجون أويل.

وأوضحت أن الحصة البالغة 15 % المباعة إلى دراجون أويل تنقسم إلى 8.57 % مقابل مبلغ نقدى قدره 100 مليون دولار وحصة 6.43 % مقابل تسوية نزاع مع دراجون أويل على حصة غير مسيطرة من منطقة الامتياز رقم 9 فى العراق.

وقالت كويت إنرجى إنها ستظل المشغل لمنطقة الامتياز مع انخفاض حصتها إلى 45 %من 60 %، وزيادة حصة دراجون أويل إلى 45% من 30 %مع بقاء الحصة المتبقية البالغة 10 %  بحوزة الهيئة المصرية العامة للبترول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يستقبل رئيس كويت انرجى لبحث برامج عمل الشركة فى مصر

كويت انرجى: البحر المتوسط منطقة بترولية واعدة..والمنطقة العربية عاصمة النفط

الكويت

كويت انرجى

دراجون اويل

العراق



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة