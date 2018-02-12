"كويت إنرجى" توقع اتفاق بيع حصة فى الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل الإماراتية





الكويت (رويترز)

قالت شركة كويت إنرجى اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لبيع حصة فى منطقة امتياز الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل التابعة لبترول الإمارات الوطنية.

وأضافت فى بيان أنها بموجب الاتفاق، ستخصص حصة 15 بالمئة من عقد الخدمات الخاص بها لمنطقة الامتياز رقم 9 لشركة دراجون أويل.

وأوضحت أن الحصة البالغة 15 % المباعة إلى دراجون أويل تنقسم إلى 8.57 % مقابل مبلغ نقدى قدره 100 مليون دولار وحصة 6.43 % مقابل تسوية نزاع مع دراجون أويل على حصة غير مسيطرة من منطقة الامتياز رقم 9 فى العراق.

وقالت كويت إنرجى إنها ستظل المشغل لمنطقة الامتياز مع انخفاض حصتها إلى 45 %من 60 %، وزيادة حصة دراجون أويل إلى 45% من 30 %مع بقاء الحصة المتبقية البالغة 10 % بحوزة الهيئة المصرية العامة للبترول.