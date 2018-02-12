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قيادات جامعة الأزهر تتفقد مستشفى الحسين الجامعى فى زيارة مفاجئة‎

الإثنين، 12 فبراير 2018 10:56 م
قيادات جامعة الأزهر تتفقد مستشفى الحسين الجامعى فى زيارة مفاجئة‎ المحرصاوى خلال الزيارة


كتب لؤى على
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أجرى الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد ابو هاشم، نائب رئيس الجامعة، والمحاسب أحمد عباس، أمين عام الجامعة، جولة مساء اليوم بزيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفى الحسين الجامعى، التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.
 
وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة، أن رئيس الجامعة والوفد المرافق له، تفقد، خلال الزيارة، مبنى الطوارئ والاستقبال وبعض الأقسام الداخلية بالمستشفى. 
 
وحرص رئيس الجامعة على التحدث مع عدد من المرضى للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجها تعليماته للقائمين على إدارة المستشفى ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، موضحا أن أى تقصير سوف يتم معاقبة المتسبب فورا.
 
وأكد أن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

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