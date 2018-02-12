قوات الجيش اليمنى تحرر عدد من المواقع الاستراتيجية فى مديرية برط العنان





(أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني، تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية فى مديرية برط العنان، أولى المديريات المحاذية لمعقل مليشيات الحوثى فى صعدة، من جهة محافظة الجوف شمالى البلاد.

وأكد رئيس عمليات قوات حرس الحدود اليمنية، العميد هادى الجعيدى - فى تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن قوات الجيش الوطنى سيطرت على خط الأمهور وجبال السلام فى منطقة الظهرة التابعة لبرط العنان غربى محافظة الجوف، مشيراً إلى أن قوات الجيش قتلت عددا من عناصر المليشيات الحوثية، وأسرت آخرين.

يذكر أن عمليات قوات الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربي، تستكمل عملية تحرير محافظة الجوف من المليشيات ضمن عملية عسكرية تم إطلاقها قبل شهر، ونجحت فى تحرير مديرية خب والشعف، كبرى مديريات المحافظة، والواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.