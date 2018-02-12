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فيصل المقداد: كل من يعتدى على سوريا سيلقى مصير الطائرة الإسرائيلية

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:25 ص
فيصل المقداد: كل من يعتدى على سوريا سيلقى مصير الطائرة الإسرائيلية نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد


دمشق (أ ش أ)
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قال نائب وزير الخارجية السورى، فيصل المقداد اليوم الاثنين، إن كل من تسول له نفسه الاعتداء على سوريا سيكون مصيره كمصير الطائرة الإسرائيلية، مشددا على عزم بلاده قهر أعدائها.

واعتبر المقداد - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - أن الإنجاز الذى حققه الجيش السورى، بإسقاط الطائرة الإسرائيلية، هو مؤشر على عودة سوريا وتصميمها على قهر أعدائها .

وأشاد المقداد بالدعم الإيرانى لصد ماوصفه بـ"العدوان الأمريكى" على سوريا،مؤكدا أن الأخوة الإيرانية السورية أبدية متجذرة فى ثقافة وحضارة الشعبين .

وتأتى تصريحات المقداد بعد يومين من إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية "F-16"، على هضبة الجولان المحتلة .. وقد اعترف الجيش الإسرائيلى بتحطمها وإصابة أحد طياريها إصابة خطيرة.


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