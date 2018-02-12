فيديو.. سقوط أمطار غزيرة على منطقة الشيخ زايد بأكتوبر

فيديو.. سقوط أمطار غزيرة على منطقة الشيخ زايد بأكتوبرالإثنين، 12 فبراير 2018 11:00 م
أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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شهدت مدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر فى محافظة الجيزة ، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا وبارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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