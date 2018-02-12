فيديو.. رئيس غرفة التجارة الأوزبكية المصرية: استثمارات جديدة بالطاقة الشمسية بـ2018

فيديو.. رئيس غرفة التجارة الأوزبكية المصرية: استثمارات جديدة بالطاقة الشمسية بـ2018الإثنين، 12 فبراير 2018 05:39 م
حمدى الزينى رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية المصرية
كتب حسام الشقويرى
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كشف حمدى الزينى رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية المصرية عن دراسة إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب الأوزبكستانى فى مجال الطاقة الشمسية خلال 2018.
وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال اجتماع وفد رجال لأعمال الأوزبكستانى وسفير أوزبكستان مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، إنه سيتم أيضًا دراسة تنفيذ عدد من الصناعات المشتركة، وذلك بعد أن قام الوفد الأوزبكستانى بعرض بعض المشاريع فى مجال الإلكترونيات، لافتًا إلى أن دولة أوزبكستان ستشارك فى معرض القاهرة الدولى للإلكترونيات مارس المقبل.
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