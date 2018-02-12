"فودافون مصر": لدينا 10 آلاف موظف أصحاب كفاءة.. و50 % من القيادات سيدات





كتبت: هبة السيد

حصلت شركة "فودافون مصر" مؤخرًا على جائزة أفضل صاحب عمل وأفضل جهة توظيف فى مصر لعام 2017، من معهد Top Employer ، وهى جهة مانحة للشهادات العالمية المعتمدة والجوائز لأصحاب العمل من المؤسسات الكبرى التى تثبت تقديم أداء متميز وفقًا لعدد من المعايير الهامة والأساسية، ولذا أجرت "اليوم السابع" حوارًا مع نجلاء قناوى رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون، للتعرف على معايير نجاح الشركة فى الفوز بالجائزة، وخططها للارتقاء بموظفيها.

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فى البداية ما الذى يمثله حصول "فودافون" على جائزة "أفضل صاحب عمل"؟

الجائزة تتويجًا لجهود الشركة لتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية فى بيئة العمل داخلها.

* ما هى معايير نجاح "فودافون" للفوز بالجائزة؟

قيمت الجائزة الإمكانيات الاستراتيجية لشركة فودافون مصر وفقًا لمعايير محورية شملت مخططات القوى العاملة وتجربتها الرائدة فى تثقيف فريق العمل الجديد وتنمية المهارات إلى جانب تقييم معايير تنمية الأداء المهنى وتنمية القيادات والحوافز والعمل على تطوير ثقافة وبيئة العمل.

وتمتلك الشركة العديد من المميزات التى تؤهلها للحصول على هذه الجائزة، حيث توفر الشركة بيئة عمل تحترم الفروق الفردية التى يضيفها كل فرد للشركة، وتقدرها وتستثمرها بأفضل الطرق، كما تولى الشركة الاهتمام بصحة الموظفين وتشجع موظفيها على الحفاظ على لياقتهم البدنية فى وقت العمل داخل بيئة تعتنى بصحتهم البدنية والذهنية، كما تتمتع الشركة بفريق عمل للصحة والأمان تتمثل مهمته فى ضمان توفير بيئة عمل آمنة، وتقدم لهم نظمًا تنافسية للأجور والمكافآت، وبرامج رائعة للتقدير والتميز، وساعات عمل مرنة.

* كم يبلغ عدد موظفى فودافون مصر؟

تمتلك فودافون مصر قوى عاملة تقدر بأكثر من 10 آلاف موظف أصحاب كفاءات وخبرات هائلة.

* هل تتيح الشركة فرص تدريب لموظفيها؟

يعد الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية إحدى أولويات شركة فودافون مصر، حيث تعمل الشركة دائمًا على تقديم وإتاحة الفرص لتطوير وتنمية مهارات موظفيها.

وتقدم فودافون مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية فى مجالات التدريب المهنى والقيادة والمتابعة والإشراف والتقييم، وأيضًا مجموعة ثرية من الندوات عن التطور الشخصى يقدمها نخبة من الخبرات المعروفة والمتحدثين المشهورين حول العالم، وعلاوة على ذلك تسعى فودافون إلى تطوير خبراتها العالمية من خلال إرسال فريق العمل فى بعثات إلى الخارج لاكتساب الخبرات العالمية ذات الصلة.

وفودافون تقوم بإعداد المواهب الجديدة كى تصبح قادة المستقبل من خلال خطط التدريب، وخيارات التعلم الالكترونى، والكتب، والإرشاد الوظيفى وتوفير فرص التعلم والإطلاع من خلال التنقلات الداخلية والوظيفية.

* كيف تهتم شركة فودافون بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل؟

تولى شركة فودافون مصر اهتمامًا كبيرًا بذوى القدرات الخاصة، وتحرص الشركة على تنفيذ واستكمال نسبة تعيين 5% من موظفيها من ذوى الإعاقة، وذلك دعمًا لخطة الحكومة ووزارة القوى العاملة فى تسهيل إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع.

وفى هذا الإطار، قامت فودافون بتوفير بيئة عمل داخل الشركة تتناسب مع ظروف ذوى الإعاقة، من خلال تسهيل حركتهم داخل مبانى فودافون وتوفير مداخل ومنحدرات مناسبة لتحركات ذوى الإعاقة بجانب السلالم، وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى استخدام التطورات التكنولوجية الحديثة لتمكين الأفراد المكفوفين من قراءة المادة المطبوعة على شاشة الحاسب الآلى.

* ما الذى تقدمه فودافون لدعم الشباب فى مصر وتطوير قدراتهم؟

تحرص "فودافون" على توفير كافة السبل والطرق لدعم الشباب والشابات وبناء مهاراتهم، حيث تعمل على تمكين وتطوير الشباب وبناء مهاراتهم بشكل مستمر وفتح فرص وأبواب مختلفة لهم من خلال مجموعة من البرامج المختلفة، أهمها برنامج Ana Trainee ، وبرنامج Discover Graduate ، وبرنامج STEM للشابات.

ويعتبر STEM هو برنامج تدريبى عالمى للفتيات من عمر 14 إلى 18 سنة فى 26 دولة حول العالم يستفيد منه أكثر من 500 فتاة، لتدريبهن فى مجال التكنولوجيا والبرمجيات، ويوفر البرنامج فرصة لتطوير قدرات أكثر من 40 فتاة من المتفوقين وإعدادهن ليصبحن عالمات متفوقات فى مجالهن.

كما تقدم أكاديمية ڤودافون برامج تدريبية متخصصة فى تطوير المهارات وريادة الأعمال من أجل دعم الشباب المصرى فى الالتحاق بسوق الأعمال، بالإضافة إلى برنامج Ana Trainee تدريب صيفى للطلاب فى مقر فودافون، لتدريب الطلاب وتطوير قدراتهم الشخصية وتعزيز مهاراتهم المهنية بهدف التكيف مع بيئة العمل بعد التخرج.

* كيف تقوم فودافون بدعم المرأة وتمكنها فى مجال العمل بالشركة؟

تحرص فودافون على دعم المرأة وتمكينها من أداء دورها فى المجتمع بكفاءة عن طريق العديد من البرامج والفعاليات المُخصصة لها، حيث تقدم فودافون مصر العديد من المميزات المختلفة للسيدات العاملات بالشركة، وتشمل:

- إجازة الأمومة المدفوعة الأجر تمتد لمدة 4 أشهر بدلا من ثلاث أشهر.

- توفير ساعة مخصصة للرعاية بالطفل.

- حضانة فى مبنى الشركة لتيسير عودة السيدات للعمل بعد الولادة.

وتمثل السيدات ما يقارب من 50% من القيادات العليا فى شركة فودافون مصر، وذلك تأكيدا على اهتمام الشركة بالتنمية البشرية وإتاحة الفرص للمرأة لشغل أعلى المناصب.