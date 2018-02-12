فلسطينيون يهاجمون جنديين إسرائيليين دخلا مدينة جنين عن طريق الخطأ

فلسطينيون يهاجمون جنديين إسرائيليين دخلا مدينة جنين عن طريق الخطأالإثنين، 12 فبراير 2018 10:03 م
جنود الاحتلال الإسرائيلى
القدس (أ ف ب)
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هاجم فلسطينيون الاثنين، جنديين إسرائيليين دخلا عن طريق الخطأ بعربتهما إلى مدينة جنين فى الضفة الغربية المحتلة بحسب بيان للجيش الإسرائيلى.
ومدينة جنين شمال الضفة الغربية تقع تحت سيطرة السلطات الفلسطينية المدنية والعسكرية.
ولا يحق للمدنيين الاسرائيليين دخول هذه المنطقة ويدخلها الجنود الإسرائيليون فقط لتنفيذ عمليات عسكرية.
ولكن لم تكن هناك عملية عسكرية اليوم، وبحسب بيان الجيش "رشق الحشد الجنديين وآليتهما بالحجارة، وتم سرقة قطعة سلاح وأصيب أحد الجنديين ونقل إلى المستشفى للعلاج".
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