فصل خفير نظامى وعامل بشبين القناطر لتسريبهم مواعيد الحملات الأمنية

قررت مديرية أمن القليوبية فصل عامل تليفون وخفير نظامى من عملهما بنقطة شرطة قرية الشوبك فى شبين القناطر؛ لقيامهما بتسريب مواعيد حملات الأمن الوطنى والبحث الجنائى للقبض على بعض العناصر الإخوانية والإرهابيين فى شبين القناطر.

وكانت أجهزة الأمن بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى بالقليوبية، شنت عدة حملات على منطقة شبين القناطر والخانكه للقبض على بعض العناصر الإخوانية والإرهابين، وكانت الحملات تنتهى بلا شىء، وتحول دون القبض على المتهمين، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أنه قبل نزول الحملات يتم إبلاغ عامل تليفون فى قرية الشوبك دائرة مركز شبين القناطر بموعد الحملة، ويقوم الأخير وزميله الخفير بتنبيه بعض الأشخاص والعناصر الإرهابية فى القرية والقرى المجاورة بشبين القناطر ومركز الخانكة المتاخم للقرية، ليتمكنوا من الهرب من منازلهم قبل مجىء الحملة، وعليه تفشل الحملة فى مهمتها.

وتوصلت تحريات الأمن الوطنى إلى أن المتهمان أحدهما ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وظل فى عمله دون أن يتم فصله أو التحقيق معه، الأمر الذى أفشل العديد من الحملات الأمنية للقبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة فى قرى شبين القناطر والخانكة، وفى إحدى الحملات عندما نزلت الحملة شك ضابط الحملة فى العامل، فقرر عمل فخ له ولزميله الخفير فأخبرهما بميعاد حملة وهمية، وتبين للضابط أن عامل التليفون بالنقطة والخفير هما سبب فشل العديد من الحملات فى القبض على العديد من العناصر الإرهابية الخطرة وألقى القبض عليهما، وتم التحقيق معهما وانتهت التحقيقات بفصلهما نهائيًا من عملهما.