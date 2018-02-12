video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غدا.. انطلاق الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بالكويت

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:05 م
غدا.. انطلاق الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بالكويت قادة التحالف الدولى- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

تنطلق غدا الثلاثاء أعمال الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد تنظيم (داعش) الارهابى ؛ وذلك فى إطار مؤتمر الكويت الدولى لإعادة اعمار العراق الذى بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.


ويتضمن الاجتماع جلستى عمل ؛ تعقد الأولى لمناقشة آخر تطورات تنظيم (داعش) فى سوريا والعراق ، بينما تعقد الجلسة الثانية لبحث أطر مكافحة الإرهاب على مستوى العالم ، خاصة جهود التحالف فى محاربة (داعش).
وتم تشكيل التحالف الدولى ضد (داعش) فى 11 سبتمبر 2014 ؛ حيث تميز منذ اللحظة الأولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته ، إذ التزم التحالف الدولى بدحر تنظيم (داعش) الإرهابى وإلحاق الهزيمة به


وحرص أعضاء التحالف، البالغ عددهم 74 عضوا، منذ اللحظة الأولى لتشكيله على الوقوف أمام داعش على جميع الجبهات والعمل على هدم شبكاته والتصدى لطموحاته بالتوسع العالمي.


وعقب هزيمة (داعش) فى العراق وسوريا ، بدأ التحالف الدولى فى تغيير آلية تعامله مع ذلك التنظيم الإرهابى ؛ حيث تحولت من المواجهة العسكرية المباشرة فى نطاق دول الصراع إلى التصدى لتدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود ، ودعم الاستقرار وإعادة الخدمات العامة الأساسية للمناطق المحررة من قبضة (داعش) وإضعاف نشاطه فى الفضاء الإلكترونى والإعلامي.
ويسعى التحالف الدولى ضد تنظيم (داعش) حاليا إلى الحفاظ على النجاحات التى تحققت على أرض الواقع فى مواجهة ذلك التنظيم الإرهابى من خلال حرمانه مستقبلا من التواجد فى أى بقعة جغرافية من العالم.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد على تركية وسورى انضما لتنظيم داعش

داعش

الكويت

اخبار الكويت

اخبار العرب

التحالف الدولى



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة