غدا.. انطلاق الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بالكويت





أ ش أ

تنطلق غدا الثلاثاء أعمال الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد تنظيم (داعش) الارهابى ؛ وذلك فى إطار مؤتمر الكويت الدولى لإعادة اعمار العراق الذى بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.



ويتضمن الاجتماع جلستى عمل ؛ تعقد الأولى لمناقشة آخر تطورات تنظيم (داعش) فى سوريا والعراق ، بينما تعقد الجلسة الثانية لبحث أطر مكافحة الإرهاب على مستوى العالم ، خاصة جهود التحالف فى محاربة (داعش).

وتم تشكيل التحالف الدولى ضد (داعش) فى 11 سبتمبر 2014 ؛ حيث تميز منذ اللحظة الأولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته ، إذ التزم التحالف الدولى بدحر تنظيم (داعش) الإرهابى وإلحاق الهزيمة به.



وحرص أعضاء التحالف، البالغ عددهم 74 عضوا، منذ اللحظة الأولى لتشكيله على الوقوف أمام داعش على جميع الجبهات والعمل على هدم شبكاته والتصدى لطموحاته بالتوسع العالمي.



وعقب هزيمة (داعش) فى العراق وسوريا ، بدأ التحالف الدولى فى تغيير آلية تعامله مع ذلك التنظيم الإرهابى ؛ حيث تحولت من المواجهة العسكرية المباشرة فى نطاق دول الصراع إلى التصدى لتدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود ، ودعم الاستقرار وإعادة الخدمات العامة الأساسية للمناطق المحررة من قبضة (داعش) وإضعاف نشاطه فى الفضاء الإلكترونى والإعلامي.

ويسعى التحالف الدولى ضد تنظيم (داعش) حاليا إلى الحفاظ على النجاحات التى تحققت على أرض الواقع فى مواجهة ذلك التنظيم الإرهابى من خلال حرمانه مستقبلا من التواجد فى أى بقعة جغرافية من العالم.

