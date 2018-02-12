غدا.. الحكم فى دعوى ابنة خيرت الشاطر المطالبة بإلغاء قرار منعها من السفر





كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، غدا الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من سارة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.

واختصمت الدعوى رقم 70282 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية بصفته وقالت عريضتها إن الطاعنة لم ترتكب أى مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها فى أى قضايا وليس لها أى نشاط سياسى يسىء إلى أى أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.