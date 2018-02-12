عريقات: مشروع ضم المستوطنات سرقة فى ظل "تواطؤ" أمريكى

أ ف ب

نددت القيادة الفلسطينية الاثنين، بمشروع إسرائيلى تم تداوله لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة أنه يشكل "سرقة منظمة" بـ"تواطؤ" من الإدارة الأمريكية.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات فى بيان إن التصريحات التى نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن مباحثات مع واشنطن فى شان ضم المستوطنات "تشكل أخر إملاء إسرائيلى وتؤكد التواطؤ الأمريكى مع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الاثنين، أنه يبحث مع الإدارة الأمريكية مشروع قانون سيؤدى إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد متحدث.

ونقل متحدث عن نتنياهو قوله لنواب حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه "فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية) ، بإمكانى أن أقول لكم أنى أتحدث منذ فترة مع الأمريكيين حول ذلك"، ومثل هذه الخطوة ستقضى على أى أمل بالوصول إلى حل الدولتين فى الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى.