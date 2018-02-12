عبد المجيد محيى الدين يتولى مهام منصبه رئيسًا لشركة الأهلى للصرافة

عبد المجيد محيى الدين يتولى مهام منصبه رئيسًا لشركة الأهلى للصرافةالإثنين، 12 فبراير 2018 04:39 م
عبد المجيد محيى الدين
كتب - أحمد يعقوب
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تولى عبد المجيد محيى الدين، مهام منصبه الجديد، رئيسًا لشركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، بعد أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، لدورتين متتاليتين، ويعد أحد الخبرات المصرفية الهامة فى القطاع المصرفى.
وتستهدف شركة "الأهلى للصرافة" التواجد والانتشار والاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، فقد تم تأسيس الشركة برأسمال مصدر يبلغ 200 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، وتنوى إدارة الشركة التىوسع فى شبكة فروع يتم توزيعها جغرافيا وفقا لاستراتيجية موضوعة لتغطى محافظات القاهرة والإسكندرية والقناة والوجهين البحرى والقبلى والمخطط أن يصل عددها إلى 50 فرعا خلال 3 سنوات.
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