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الإثنين، 12 فبراير 2018 05:51 م
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ضبط 103 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:52 م
ضبط 103 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - ارشيفية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 673 حكمًا جزئيًا و35  مستأنف و 125  غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية و24 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 5450 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين من أحكام.

 تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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