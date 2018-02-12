ضبط لص رسائل علمية سرق دكتوراه من أستاذة جامعية وعرضها للبيع باسيوط





أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط شاب حاصل على ليسانس الحقوق لاتهامه بسرقة رسالة دكتوراه لأستاذة جامعية بجامعة الاسكندرية بعد تحريرها محضر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع بأسيوط

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع أسيوط يفيد ورود بلاغ من " ر.أ. ع " دكتورة بكلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية ومقيمة ـ دائرة قسم ثاني الرمل الإسكندرية بتضررها من " ح. ع. ع " ليسانس حقوق ومقيم قرية العدر ـ دائرة المركز لقيامه بنشر رسالة الدكتوراه الخاصة بها علي الجروب المسمي مكتبة الجامعات العربية بقصد بيعها لآخرين ،وتم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول و حوالة من شركة ويسترن يونيون ومبلغ مالي 772 دولار أمريكي و بمواجهة المتهم المذكور اعترف بصحة الواقعة.