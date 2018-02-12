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ضبط عامل بسفاجا بحوزته بندقية خرطوش تركى و10 طلقات نارية

الإثنين، 12 فبراير 2018 11:00 م
ضبط عامل بسفاجا بحوزته بندقية خرطوش تركى و10 طلقات نارية سلاح نارى - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط عامل، بحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية من نفس العيار، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا أكدتها التحريات السرية مفادها حيازة المدعو " عبد الهادى. م " عامل ومقيم شارع الإذاعة والتليفزيون - سفاجا وموطنه الأصلى أخميم سوهاج سلاحا ناريا.

عقب تقنين الإجراءات وبالعرض على العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية أمر بأعداد أكمنة لضبط المتهم، وتمكن الرائد احمد أنور رئيس المباحث ومعاونه الأول الرائد مصطفى عكاشة والنقيب محمد رشاد من ضبطه المتهم بمنطقة الإذاعة و التليفزيون حال قيادته سيارة ملاكى وبحيازته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش " تركى الصنع " عيار 12مم تحمل رقم14E1415 و 10 طلقات من ذات العيار.

 بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 419 أدارى قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

 


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