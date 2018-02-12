ضبط عاملين بالمطار يهربان أدوية علاج الكبد من الخارج





كتب محمود عبد الغنى

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط عاملين بإحدي شركات المطار، يهربان أدوية علاج الكبد القادمة من الخارج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وأحالتهما الي النيابة للتحقيق.

كانت قد وردت معلومات عن قيام العاملين بتخزين الأدوية القادمة من الخارج داخل مكاتبها بالمطار، ويهربات المضبوطات خلال خروجهما من الصالة ، تم تشكيل فريق بحث ، وإلقاء القبض علي "محمد . ع" عامل خدمات باحدي الشركات العاملة بالمطار ومعه المضبوطات أثناء تهريبها، وأرشد عن زميله وشريكه في التهريب وتم إلقاء القبض عليه وتفتيش مكتبه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهم إلى النيابة لمحاولتهما تهريب أدوية من الخارج .