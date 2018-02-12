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ضبط عاملين بالمطار يهربان أدوية علاج الكبد من الخارج

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:19 م
ضبط عاملين بالمطار يهربان أدوية علاج الكبد من الخارج تهريب أدوية


كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط عاملين بإحدي شركات المطار، يهربان أدوية علاج الكبد القادمة من الخارج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وأحالتهما الي النيابة للتحقيق.
 
كانت قد وردت معلومات عن قيام العاملين بتخزين الأدوية القادمة من الخارج داخل مكاتبها بالمطار، ويهربات المضبوطات خلال خروجهما من الصالة ، تم تشكيل فريق بحث ، وإلقاء القبض علي "محمد . ع" عامل خدمات باحدي الشركات العاملة بالمطار ومعه المضبوطات أثناء تهريبها، وأرشد عن زميله وشريكه في التهريب وتم إلقاء القبض عليه وتفتيش مكتبه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهم إلى النيابة لمحاولتهما تهريب أدوية من الخارج .
 
 

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