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ضبط صيدلانية بدمياط مطلوبة في تنفيذ 313 حكما متنوعا

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:55 م
ضبط صيدلانية بدمياط مطلوبة في تنفيذ 313 حكما متنوعا حملة أمنية - ارشيفية


دمياط معتز الشربينى
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تمكن  اليوم ضباط أمن دمياط بإشراف اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط  من ضبط ص.م.ع 40 عاما صيدلانية مطلوبة فى 313 قضية  متنوعة

ترجع تفاصيل الواقعة لقيام المتهمة  متذ 6 أعوام بالنصب والاحتيال  على عدد من شركات الأدوية والبنوك وقامت بالاستيلاء على أدوية من الشركات وأموال  وشبكات من البنوك وفرت هاربة.

وقام العقيد عبد اللطيف سعد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع الرائد شريف أبو النجا  من قوة الأمن العام من وضع خطة محكمة لضبط المتهمة الهاربة بعد أن بلغ عدد المحاضر المقيدة ضدها  800 محضر متنوع تم تسوية مايقرب من 450 محضر منها عبر السنوات الماضية وتبقي 313 محضرا من بينها محاضر بها أحكام نهائية. 

ومن خلال تتبع هاتف المتهمة المذكورة أمكن رصدها فى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وقامت قوة أمنية بضبطها وإيداعها قسم ثان شرطه دمياط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها.

 

 
 
 
 

 


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