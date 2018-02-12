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ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات تموينية فى حملة مكبرة بمركز الداخلة

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:04 م
ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات تموينية فى حملة مكبرة بمركز الداخلة حملة تموينية - أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تمكنت حملة من إدارة التفتيش والمراقبة التموينية بإدارة تموين الداخلة من ضبط نصف طن دقيق بأحد مخابز موط وتحرير محضر وتغريم مالك المخبز مبلغ  5800 جنيه أثناء محاولته تهريب الكمية بالسوق السوداء وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر بها المحضر اللازم وإحيل إلى جهات التحقيق.

وقال مصطفى عبدالخالق رئيس مفتشى تموين بإدارة تموين الداخلة فى تصريح خاص أنه تم تحرير مخالفات عدم تطابق واستيلاء على سلع تموينية وعدم إعلان عن الأسعار ووزن ناقص حيث تم تنفيذ الحملة بقري الراشدة والعوينة والهنداو وتغريم أصحاب المخابز غرامة فورية وقيمتها 500 جنيه تورد لبنك التنمية والسلع التموينية والتى شارك فيها مجدى عطية وفوزى عبدالمنعم وأحمد محى وتحررت محاضر بالمخالفات وأحيلت إلى النيابة للتحقيق .

 

 


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