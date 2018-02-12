ضبط حداد لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالحسينية فى الشرقية





الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث الحسينية بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على حداد لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمنطقة خاضعة لقانون الآثار، وتم التحفظ عليه وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال ومعاونيه، بإشراف العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، من ضبط "م م ب" 55 سنة حداد، لقيامه بالتنقيب عن الآثار، وتبين قيامه 3 حفر وتم ضبط أدوات التنقيب، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.