ضبط ثلاثة عاطلين سرقوا خزينة نائب برلمانى بقليوب

القليوبية نيفين طه

تلقى المقدم علاء عطية، رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغا من النائب البرلمانى حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، مفاده اكتشاف سرقة خزينة خاصة به وأوراق هامة.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى كلف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، بسرعة كشف غموض الواقعة.

بالبحث والتحرى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من"أحمد. ج 27سنة - عاطل، وإسلام.م 24سنة - عاطل، وإسلام.م 22سنة - عاطل، جمعيهم مقيمون دائرة قسم قليوب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قاموا بكسر شباك المطبخ وتسللوا إلى شقة المجنى عليه، ظنا العثور على مال بخزينته وقاموا بسرقتها وبها عدد من الأوراق وسرقة كمبيوتر وجهاز طباعة، تم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.