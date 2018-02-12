صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ يختبر العواجيز فى جولة مسائية لفصول محو الأمية





كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، فصول محو الأمية بمدرستى سنهور الجديدة، وابن هارون بسنهور المدينة التابعتين لإدارة دسوق التعليمية، رافقه خلالها مصطفى مرعى مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وأيمن أبو العزم المسئول الإعلامى بإدارة دسوق التعليمية.

وناقش وكيل الوزارة الدارسين والدراسات فيما، تعلموه من حروف هجائية وكلمات، واختبر عدداً من الدراسين والدراسات للتعرف على مدى استجابتهم ومدى تفاعلهم مع المعلمين والمعلمات.

كما طلب وكيل الوزارة من السيدات كبار السن كتابة بعض الكلمات التى درسنها وبعض الكلمات الأخرى ليعرف مدى تمكنهن من كتابة الكلمات.

قال وكيل الوزارة، إنه سعيد بالسيدات والمزارعين كبار السن الذين استجابوا للحملة التى أطلقها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ للقضاء على الأمية بعنوان "كفر الشيخ بلا أمية عام 2018م، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع الاستجابة السريعة من الدراسين وخاصة من السيدات".

وأضاف وكيل الوزارة، لـ"اليوم السابع"، أنه خادم لكل سيدة ومزارع استجاب للحملة وأتى للمدارس ليجلس بالفصول ليتعلم، مؤكداً أنه مهما أثنى عليهم فلن يعطيهم حقهم ، مشيراً إلى أن متاعبه اليومية خلال جولاته بالمدارس وحله للمشاكل تزول تماماً عندما يتواجد بين الدارسين بالفترة المسائية بفصول محو الأمية، ويشعر بالسعادة لأنه يساهم فى حملة قومية ستعود بالخير الكثير على اخواتنا وإخواننا من الدارسين.



وكيل تعليم كفر الشيخ يختبر العواجيز بفصول محو الأمية



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد فصول محو الأمية



وكيل الوزارة يعبر عن سعادته بالعجائز



وكيل الوزارة مع الدارسين والدارسات



وكيل الوزارة ومع الدارسين



وكيل الوزارة يناقش الدارسين