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صور.. معاق بسوهاج مديون بـ50 ألف جنيه يطالب بإجراء عملية بالوجه والفكين

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:00 ص
صور.. معاق بسوهاج مديون بـ50 ألف جنيه يطالب بإجراء عملية بالوجه والفكين عم حمام


سوهاج – عمرو خلف
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داخل منزل صغير بنجع الجعران التابع لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، يعيش شاب معاق عمره 46 سنة، حياة مأساوية بعد أن ساقته أقداره أن يتعرض لحادث سيارة على إثرها تم بتر ساقه اليمنى، وهو العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أبناء وزوجته وكان وقتها يسعى على لقمة عيشه بالسير على تروسيكل كبائع متجول.

حمام علوان 46 سنة من نجع الجعران بمركز المراغة يعيش حياة صعبة بعد تعرضه لحادث السير، ما جعله قعيد الفراش واضطر الى تركيب قدم صناعية تم شراؤها له عن طريق أهل الخير، إضافة إلى ديونه المتراكمة نظرا لتناوله الأدوية والعلاج والتى وصلت إلى 50 ألف جنيه وكذلك إصابته بتهتك فى عظام الوجه والفكين، ما دفعه إلى مناشدة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بإجراء عملية جراحية له فى الوجه والكفين والتى قرر الأطباء انها تتكلف 60 ألف جنيه وهو غير قادر على تكلفة العملية.

التقى "اليوم السابع" حمام علوان الذى قال إنه كان يعمل فى بيع الملابس على دراجة بخارية تروسيكل ويتجول بها فى الشوارع وأثناء ذهابه للبحث عن رزقه صدمته سيارة على الطريق السريع، وعلى إثرها دخل المستشفى وتم بتر ساقه اليمنى وأصيب بتهتك فى عظام الوجه، وإعاقة بالساق اليسرى، وتم تركيب شرائح ومسامير فى فقرات الرقبة مما أدى إلى إعاقة حركته تماما، وقام أهل الخير بالتبرع لى بجهاز للقدم التى تم بترها.

وواصل حمام حديثه قائلا "أنا عليا ديون 50 ألف جنيه، وعايز علاج شهرى، وإجراء عملية فى الوجه والفكين والعصب السابع بـ60 ألف جنيه،" بالإضافة إلى مصاريف أبنائى بالمدارس، وأنا العائل الوحيد للأسرة مطالبا الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بإجراء العملية له على نفقة الدولة والمسئولين بالصحة بصرف العلاج له حيث أنه لا يملك ثمن العلاج بالإضافة إلى مساعدته ماديا فهو لا يستطيع بعد إعاقته العمل والإنفاق على أسرته.

للتواصل ت الحالة 0111962385

 

حمام
حمام

 

حمام يرتدى قدم صناعية
حمام يرتدى قدم صناعية

 

الأشعة الخاصة بالمريض
الأشعة الخاصة بالمريض

 

حمام يطالب محافظ سوهاج بإجراء عملية له
حمام يطالب محافظ سوهاج بإجراء عملية له

 

صورة من علاج المريض
صورة من علاج المريض

 

الادوية التى يتناولها المريض
الادوية التى يتناولها المريض

 

شهادة تأهيل المعاقين
شهادة تأهيل المعاقين

 

تقرير الاشعة الخاص بالمريض
تقرير الاشعة الخاص بالمريض

 

حمام بعد الحادث التى تعرض له
حمام بعد الحادث التى تعرض له

 

كارت متابعة المريض
كارت متابعة المريض

 


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