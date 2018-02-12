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صور.. مستقبل وطن بأسيوط ينظم مؤتمرا لتأييد السيسي لفترة رئاسية ثانية

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:08 م
صور.. مستقبل وطن بأسيوط ينظم مؤتمرا لتأييد السيسي لفترة رئاسية ثانية مؤتمر حزب مستقبل وطن بأسيوط


أسيوط ـ محمود عجمي
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اليوم الأثنين، مؤتمرا جماهيريا  بمركز أبوتيج، لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات وأهالي مركز ابوتيج.

وقال عمران رفعت أبوعقرب أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج، إن المؤتمر الجماهيري يهدف إلي توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاقتراع وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، واستكمال مسيرة التنمية والبناء وإنشاء المشروعات القومية .

وأضاف "أبوعقرب": أننا نقدم التحية والتقدير والإعزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية علي بطولاتهم وتضحياتهم التي يقدمونها في حربهم ضد الإرهاب وتطهير سيناء من فلول الإرهاب الأسود، واستكمال مسيرة التنمية والبناء في سيناء.

من جانبه قال أحمد معوض نفادي أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الحزب يواصل إقامة المؤتمرات في مختلف مراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات كما إنه تم بدء فعاليات الحملات الدعائية بحجم الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحث المواطنين علي المشاركة في صناديق الانتخابات واختيار السيسي لفترة رئاسية ثانية .

وفى نهاية المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع المجالات خلال الأربع سنوات الماضية، وأعلن أهالى مركز ابوتيج بمحافظة  أسيوط، تأييدهم لانتخاب السيسى لفترة رئاسية ثانية .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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