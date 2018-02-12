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صور .. مدير أمن الفيوم يتفقد التمركزات الأمنية بالطرق السريعة

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:27 م
صور .. مدير أمن الفيوم يتفقد التمركزات الأمنية بالطرق السريعة جانب من الجولة


الفيوم – رباب الجالي
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قام اليوم اللواء  خالد شلبي  مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية شملت  المرور علي جميع الحملات والاكمنه على الطرق السريعه نطاق المحافظة  .

وأكد مدير الأمن علي القوات المعينة بالخدمات بضرورة أن تكون في حالة إستنفار دائم ويقظة مستمرة ومواجهة أي خروج عن الشرعية أو أخلال بأمن واستقرار البلاد.

وعقد مدير الأمن لقاء مع ضباط وأفراد الحملات(مباحث – نظام )كما تفقد خدمات الحملات للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملت بأهمية اليقظة و الجاهزية بإستمرار لمواجهة كافة المواقف الأمنية الطارئة في ظل ما تشهده المرحلة الحالية من تحديات خارجية وداخلية.

وراجع مدير الأمن خطة تأمين الحملات والأكمنه والتنبيه على القوات وتوعيتهم بواجباتهم المنوطة بهم والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات .

كما وجه مدير الأمن برفع درجات الاستعداد و تنشيط كافة الخدمات مع تكثيف مرور الدوريات الأمنية .

وشدد على التعامل مع كافة البلاغات بجدية تامة مؤكدا ان التطوير فى العمل مستمر حتى الوصول لأعلى درجات الكفاءة وتسهيل وصول استغاثات المواطنين وسرعة تنفيذ البلاغات.

كما نبه بالتزام القوات بارتداء الصديرى الواقي من الرصاص والخوذة الصلبة والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم

وتم توجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن فى كل المأموريات المكلف به.

 

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