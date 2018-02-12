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صور.. محافظ سوهاج يلتقى بشباب المحامين المشاركين بدورات معهد المحاماة

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:37 م
صور.. محافظ سوهاج يلتقى بشباب المحامين المشاركين بدورات معهد المحاماة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يلتقى شباب المحامين


سوهاج عمرو خلف
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التقى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بشباب المحامين المشاركين بالدورات التدربية لمعهد المحاماة بمقر نقابة المحامين بسوهاج، بحضور المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، وماهر رشوان نقيب المحامين بسوهاج، وسيف السيد حماد عضو النقابة العامة للمحامين، والنائب ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، وعدد من المحامين بسوهاج.

وأعرب المحافظ فى بيان عن تقديره لمهنة المحاماة ودور المحامين فى المنظومة القضائية، مشيدا بدور النقابات المهنية فى خدمة جموع المشتركين من أعضاء النقابة، مؤكدا على أهمية عقد اللقاءات وفتح آفاق للحوار مع الشباب من مختلف النقابات والمجتمع المدنى.

واستعرض عبد المنعم خلال اللقاء خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة وما تحقق من مشروعات تنموية وتسليط الضوء على المشروعات الجارية، مؤكدا بأن سوهاج ستشهد طفرة تنموية كبيرة بمختلف القطاعات فى القريب العاجل.

ومن جانبه، توجه ماهر رشوان نقيب المحامين بالشكر للمحافظ على مشاركته ودعمه للمحامين بسوهاج، موضحًا أن معهد المحاماة بالنقابة يهدف إلى عقد مجموعة من الدورات التدريبية لتطوير الجانب التطبيقى والتكوين المهنى لشباب المحامين، والعمل على خلق جيل قوى من شباب المحامين ورفع قدراتهم المهنية.

كما أعرب المحامون عن دعمهم ووقفهم خلف القوات المسلحة، والشرطة المصرية فى العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018 " للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وفى نهاية اللقاء، تم فتح حوار مع الحضور من المحامين وشباب الدارسين بالمعهد حيث قام المحافظ بالرد على استفساراتهم، وقدم المحافظ درع المحافظة للمستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة سوهاج الابتدائية وماهر رشوان نقيب المحامين بسوهاج وسيف حامد عضو النقابة العامة للمحامين.

 

لقاء شباب المحامين بالنقابة (2)
لقاء شباب المحامين بالنقابة 

 

لقاء شباب المحامين بالنقابة (7)
لقاء شباب المحامين بالنقابة 

 

لقاء شباب المحامين بالنقابة (8)
لقاء شباب المحامين بالنقابة 

 

لقاء شباب المحامين بالنقابة (14)
لقاء شباب المحامين بالنقابة 

 

لقاء شباب المحامين بالنقابة (20)
لقاء شباب المحامين بالنقابة 

 

لقاء شباب المحامين بالنقابة (22)
لقاء شباب المحامين بالنقابة 

 

لقاء شباب المحامين بالنقابة (24)
لقاء شباب المحامين بالنقابة 

 


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