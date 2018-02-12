video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فى أسبوع الاحتفالات عواصم العالم تتزين بالكرنفالات

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:34 ص
صور.. فى أسبوع الاحتفالات عواصم العالم تتزين بالكرنفالات أسبوع الاحتفالات


كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

انطلق أكبر كرنفال سنوى فى ريو دى جانيرو، وملأ الراقصون الشوارع ونشروا بهجة الألوان والموسيقى فى أكبر كرنفال فى البلاد، وسط اجتذاب مئات السياح لمشاهدة الكرنفال والمشاركة فيه، ويعتبر كرنفال ريو دى جانيرو فى البرازيل الأشهر فى العالم على الإطلاق، حيث تتنافس أبرز مدارس رقصة السامبا فى ساحة سامبودروم الشهيرة .

حيث تزين أعضاء الفرق الفنية، بملابس زاهية ومبهجة خاصة بالاحتفالات، وأدوا الرقصات فى شوارع ولايتى "ساو باولو" و"ريو دى جانيرو"، واحتشد مئات آلاف المواطنين، فى شوارع البرازيل، للمشاركة فى الكرنفال الشعبى، مرتدين أزياء خاصة لها ألوان جذابة كثيرة، وانتشر جنود، فى ريو دى جانيرو، منذ أكثر من 10 أيام، لتعزيز الأمن فى ثانى مدن البلاد .

احتفالات البرازيل
احتفالات البرازيل

 

أرتداء الأقنعة في كرنفال البرازيل
أرتداء الأقنعة في كرنفال البرازيل

 

جانب من كرنفال البرازيل
جانب من كرنفال البرازيل

 

كرنفال البرازيل
كرنفال البرازيل

 

مشاركة في الكرنفال
مشاركة في الكرنفال

 

كرنفال أوروجواى
 

استمرت فعاليات كرنفال أوروجواى فى مدينة مونتفيديو، ويعد هذا أطول كرنفال فى العالم، إذ يستمر 40 يوما، ويتخلل الكرنفال مسيرات ورقصات وأزياء تنكرية مثيرة.

يواصل الكرنفال السنوى للعاصمة الأرورجوية عروضه. المهرجان الأطول فى العالم جمع أكثر من 50 ألف عارض وعارضة أشعلو شوارع مونتيفيدو بعروضهم التى مزجت الرقص والغناء مع الضرب على الطبل الأوروجوانى، ويعد الكرنفال السنوى الذى يجمع آلاف المواطنين المحليين والسياح الأجانب بين مشاركين ومتفرجين.

إحدى جميلات بأوروجواى
إحدى جميلات بأوروجواى

 

أزياء تنكرية فى كرنفال بأوروجواى
أزياء تنكرية فى كرنفال بأوروجواى

 

أزياء تنكرية وألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى
أزياء تنكرية وألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى

 

أقنعة مختلفة
أقنعة مختلفة

 

الرقص والطبول فى كرنفال بأوروجواى
الرقص والطبول فى كرنفال بأوروجواى

 

ألوان مبهجة بكرنفال أوروجواى
ألوان مبهجة بكرنفال أوروجواى

 

ألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى
ألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى

 

جانب من الفعاليات الحفل
جانب من الفعاليات الحفل

 

جميلات يرقصن فى كرنفال بأوروجواى
جميلات يرقصن فى كرنفال بأوروجواى

 

رقصات جماعية فى المهرجان
رقصات جماعية فى المهرجان

 

رقصات خلال الكرنفال
رقصات خلال الكرنفال

 

عروض كثيرة خلال احتفالات اوروجواى
عروض كثيرة خلال احتفالات اوروجواى

 

عشرات الرجال يشاركون فى المهرجان
عشرات الرجال يشاركون فى المهرجان

كرنفال غينيا بيساو 
 

لليوم الثانى على التوالى، استمرت احتفالات غينيا بيساو بكرنفال بلادهم فى الشوارع، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والشرطة، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتحتفل غينيا بيساو الواقعة على ساحل المحيط الأطلسى فى أفريقيا، بكرنفال ينظم لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 10 نوفمبر من كل عام حتى يوم 13 من نفس الشهر.

كرنفال غينيا بيساو
كرنفال غينيا بيساو
إشعال النيران
إشعال النيران

 

أطفال يشاركوا في كرنفال غينيا بيساو
أطفال يشاركوا في كرنفال غينيا بيساو

 

جانب من كرنفال غينيا بيساو
جانب من كرنفال غينيا بيساو

 

كرنفال بوليفيا
 

وتوقعت الحكومة البوليفية تدفق حوالى 400 ألف زائر إلى اورورو، المدينة البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة والتى يقصدها سنويا مئات الآلاف للمشاركة فى هذا الكرنفال الذى يعتبر أضخم مهرجان فولكلورى ودينى فى البلاد.

احتفالات بنما
احتفالات بنما

 

أطفال مشاركين في كرنفال غينيا
أطفال مشاركين في كرنفال غينيا

 

جانب من كرنفال بوليفيا
جانب من كرنفال بوليفيا

 

جانب من كرنفال غينيا بيساو
جانب من كرنفال غينيا بيساو

 

جانب من كرنفال هايتي
جانب من كرنفال هايتي

 

سيدة تشارك في كرنفال بنما
سيدة تشارك في كرنفال بنما

 

سيدة في كرنفال بوليفيا
سيدة في كرنفال بوليفيا

 

كرنفال البرازيل
كرنفال البرازيل

 

كرنفال بنما
كرنفال بنما

 

كرنفال بوليفيا
كرنفال بوليفيا

 

كرنفال هايتي
كرنفال هايتي

 

مشاركة في كرنفال هايتي
مشاركة في كرنفال هايتي

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. غينيا بيساو تحتفل بالكرنفال لليوم الثانى فى شوارع العاصمة

21 قتيلا فى اليوم الأول من أضخم كرنفال فى بوليفيا

الكرنفالات

كرنفال

البرازيل

بوليفيا

احتفالات



لا تفوتك
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة