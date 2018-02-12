صور.. فى أسبوع الاحتفالات عواصم العالم تتزين بالكرنفالات





كتب عبد الوهاب الجندى

انطلق أكبر كرنفال سنوى فى ريو دى جانيرو، وملأ الراقصون الشوارع ونشروا بهجة الألوان والموسيقى فى أكبر كرنفال فى البلاد، وسط اجتذاب مئات السياح لمشاهدة الكرنفال والمشاركة فيه، ويعتبر كرنفال ريو دى جانيرو فى البرازيل الأشهر فى العالم على الإطلاق، حيث تتنافس أبرز مدارس رقصة السامبا فى ساحة سامبودروم الشهيرة .

حيث تزين أعضاء الفرق الفنية، بملابس زاهية ومبهجة خاصة بالاحتفالات، وأدوا الرقصات فى شوارع ولايتى "ساو باولو" و"ريو دى جانيرو"، واحتشد مئات آلاف المواطنين، فى شوارع البرازيل، للمشاركة فى الكرنفال الشعبى، مرتدين أزياء خاصة لها ألوان جذابة كثيرة، وانتشر جنود، فى ريو دى جانيرو، منذ أكثر من 10 أيام، لتعزيز الأمن فى ثانى مدن البلاد .



احتفالات البرازيل



أرتداء الأقنعة في كرنفال البرازيل



جانب من كرنفال البرازيل



كرنفال البرازيل



مشاركة في الكرنفال

كرنفال أوروجواى



استمرت فعاليات كرنفال أوروجواى فى مدينة مونتفيديو، ويعد هذا أطول كرنفال فى العالم، إذ يستمر 40 يوما، ويتخلل الكرنفال مسيرات ورقصات وأزياء تنكرية مثيرة.

يواصل الكرنفال السنوى للعاصمة الأرورجوية عروضه. المهرجان الأطول فى العالم جمع أكثر من 50 ألف عارض وعارضة أشعلو شوارع مونتيفيدو بعروضهم التى مزجت الرقص والغناء مع الضرب على الطبل الأوروجوانى، ويعد الكرنفال السنوى الذى يجمع آلاف المواطنين المحليين والسياح الأجانب بين مشاركين ومتفرجين.



إحدى جميلات بأوروجواى



أزياء تنكرية فى كرنفال بأوروجواى



أزياء تنكرية وألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى



أقنعة مختلفة



الرقص والطبول فى كرنفال بأوروجواى



ألوان مبهجة بكرنفال أوروجواى



ألوان مبهجة فى كرنفال بأوروجواى



جانب من الفعاليات الحفل



جميلات يرقصن فى كرنفال بأوروجواى



رقصات جماعية فى المهرجان



رقصات خلال الكرنفال



عروض كثيرة خلال احتفالات اوروجواى



عشرات الرجال يشاركون فى المهرجان

كرنفال غينيا بيساو



لليوم الثانى على التوالى، استمرت احتفالات غينيا بيساو بكرنفال بلادهم فى الشوارع، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والشرطة، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتحتفل غينيا بيساو الواقعة على ساحل المحيط الأطلسى فى أفريقيا، بكرنفال ينظم لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 10 نوفمبر من كل عام حتى يوم 13 من نفس الشهر.



كرنفال غينيا بيساو



إشعال النيران



أطفال يشاركوا في كرنفال غينيا بيساو



جانب من كرنفال غينيا بيساو

كرنفال بوليفيا

