صور .. فنانون واعلاميون يؤكدون دعمهم للرئيس السيسى فى مؤتمر بأسوان





أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

وجه المشاركون فى المؤتمر الأول لحملة "أنت الأمل" الذى عُقد باستاد أسوان الرياضى، مساء أمس الأحد، بحضور الإعلامى مفيد فوزى، الدكتورة لميس جابر، والروائى يوسف القعيد، والقدير سمير صبرى، والفنانين أحمد عبد العزيز، أحمد سلامه، أحمد فلوكس، هنا شيحه، والشاعر عبد الله حسن، ومحمد عبد الحليم، مدير عام الحملة، وبإشراف لواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق "منسق الحملة"، رسائل طمأنينة للشعب المصرى ودعوة للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"سكر حلوة الدنيا سكر" بهذه الأغنية الشهيرة وصف الفنان سمير صبرى، عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية كلمته خلال المؤتمر الجماهيرى الأول لحملة أنت الأمل لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، للترشيح للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، والمنعقد باستاد أسوان الرياضى مساء اليوم الأحد.

وقال الفنان سمير صبرى، إن الفترة الماضية فى تاريخ مصر شهدت كما وصفها القران الكريم فى قصة سيدنا يوسف بأنها سبع سنوات عجاف، مؤكدا أن سنوات مصر العجاف انتهت فى شهر يناير الماضى، وأن مستقبل مصر القادم سيكون "سكر حلوة الدنيا سكر".

وأضاف صبرى، من أسوان أوجه كلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية القادمة للمرة الثانية، لاستكمال المشوار الحلو الذى بدأناه منذ 4 سنوات معا، وأن رحلات الرئيس الماكوكية استطاعت أن تحل المشاكل المعلقة التى كانت مصر تعانى منها، وعلى سبيل المثال مشروع قناة السويس والطاقة الشمسية وباقى المشروعات العملاقة التى لمست المواطن المصرى وسيعود مردودها خلال الفترة المقبلة.

وأشار "صبرى"، إلى أن الشعب المصرى انتظر 30 سنة من غير رأى،معلقا "علمونا أننا ملناش حق الاختيار" ولابد أن يكون للشعب رأيه ويفكر مع الدولة، لافتا إلى ان التكاسل والبطالة لن تفيد المصريين، مؤكدا ان المواطن لابد أن يكون جزء من الوطن.

واختتم قائلا "أنا من الناس اللى هتقف فى طوابير طويلة أيام الانتخابات للإدلاء بصوتى فى الصناديق،عشان نعيش سوا الأيام الحلوة مع بعض"، وغنى مع الجمهور أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود".

وفى نفس السياق، وصف الإعلامى مفيد فوزى، أبناء مصر الذين سيقفون فى طوابير الانتخابات المقبلة بالمخلصين و"الرجولة".

وتطرق إلى النوبة قائلاً: إنها قضيتنا التى نسعى لحلها نهائيا منذ القدم ولكن الخطوات الفعلية بدءت بالظهور فى عصر الرئيس السيسى، بجانب مشاكل اسوان كمحافظة سياحية تتمتع بطابع طبيعى خلاب ولها مواصفات معينة يجب ان ناخذها فى الاعتبار لذا يجب ان نكمل المسيرة للآخر فى عصر السيسى.

وقالت الكاتبة لميس جابر، إن الجيش المصرى والشرطة المصرية تقود حرب شرسة فى محافظة شمال سيناء برا وبحرا وجوا، لافتة أن امام هذه البطولات التى يسقط من اجلها ابنائنا تستدعى مننا الوقوف بجانب وطننا والخروج فى طوابير تبهر العالم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الكاتبة، خلال كلمتها بالمؤتمر، بأننا لا نريد مشهد الانتخابات فى عام 2012، الذى خلف لنا حكما إرهابيا ندفع ثمنه حتى الآن ضحايا وشهداء بالمساجد والكنائس والميادين، داعية الشعب المصرى بعدم الاستماع لدعوات المقاطعة مؤكدة أن المشاركة بمؤتمر اليوم ليس لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنما للوقوف بجانب وطننا.

من جانبها، قالت الفنانة هنا شيحة، أن كل مصرى لابد أن يعتز بمصريته و وطنيته ويدرك قيمته الهامة فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة أن النزول للانتخابات سيعكس قيمتك ودورك أمام وطنك.

ودعت " هنا"، خلال كلمتها بمؤتمر حملة " أنت الأمل "، المواطنين إلى المشاركة قائلةً: "متسمعوش لحد وانزلوا متخلوش حد يأثر عليكم"، وتابعت: "إحنا الشباب والمستقبل لينا لو كل واحد قال مش هنزل وأشارك مفيش حاجة هتحصل".

الفنان أحمد عبد العزيز، من جهته قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكن خلال فترته الرئاسية الماضية من فرض الأمن بمختلف محافظات مصر من أسوان إلى الإسكندرية، لافتا إلى أنه يعتبر من أهم انجازات الرئيس.

وأوضح الفنان أحمد عبد العزيز، خلال كلمته بالمؤتمر الشعبى لحملة " أنت الأمل"، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المنعقد باستاد محافظة أسوان، بأن مصر دولة " غلبانة"، لكنها دولة كبيرة ولها وضعها بين دول العام، لافتا إلى أن الرئيس نجح فى استعادة صورة مصر خارجيا وأفريقيا وعربيا، موضحا أن مصر قادرة على أن تبنى على نهج سليم يليق بشعبها من خلال مشروعات عملاقة أطلقها الرئيس بمختلف المجالات، مؤكدا أننا نحتاج إلى استكمال هذه الإنجازات.

واختتم حديثه قائلا: "مفيش فرصة لحد ينجح بقدر الفرصة المتوفرة للرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشددا على ضرورة مشاركة جميع أطياف الشعب بالانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نعكس صورة للعالم بأن المصريين هم من يقودوا الحراك السياسى.

الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بمحافظة أسوان، قال إن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر خيانة وهى ذنب عظيم، موضحا أنها تندرج تحت ذنب كتم الشهادة، وكاتم الشهادة أثم قلبه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته، بأنه جاء اليوم لمباركة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً بأن التأييد من الله، وأن الإدلاء بصوتك بالانتخابات الرئاسية يراقبه الله، لذا عليك أن تعرف أن صوتك بالانتخابات أمانة عند الله.

وعلى هامش المؤتمر، قدمت فرق الفنون الشعبية والفرق الفنية المختلفة، عدد من الفقرات الفنية والغنائية المختلفة الوطنية والأغانى النوبية والأسوانية أيضاً، وذلك قبل وأثناء وفى ختام المؤتمر.

وفاجأت الطالبة مها جميل عبد الكريم، التى لم تتجاوز العقد الثانى من عمرها، ألاف الحاضرين بمؤتمر "أنزل وشارك" التى تنظمه حملة أنت الأمل برعاية مجموعة عطا جروب، بإستاد أسوان لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، حيث قامت برسم وجه الرئيس السيسى على لوحة خشبية بارتفاع 2متر تقريبا بنفس العرض وسط أرضية الإستاد فى أقل من 15 دقيقة وهو ما أدهش الحاضرين.

وأهدت جميل الصورة هدية للمؤتمر، وأوضحت حبها لشخص الرئيس الذى اهتم بمحافظة أسوان وخصص لها جزءا كبيرا لإقامة المشروعات بها وتطويرها لتكون عاصمة للسياحة التراثية.

وتعد "جميل" واحدة من الفتيات الأشهر بمؤسسة نحمى تراثنا التى يرأسها ويشرف عليها عادل منيب نائب، وكذلك من الطالبات المتفوقات فى الدراسة وهى الأولى على دفعتها، كما قامت بعمل جدارية بمدينة أسوان لمشاهير أبناء المحافظة تضم أطباء وفنانين ولاعبين كرة قدم وشخصيات أثرت فى مصر أصلها محافظة أسوان.

وتوافد العشرات من قبائل وأبناء قرى الجعافرة، والطويسة، والحربياب بمحافظة أسوان، إلى المؤتمر فى مسيرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال حضور نحو 300 مواطناً تقريباً يستقلون أكثر من 20 سيارة.

بدأت المسيرة من أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، على الطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" وصولاً إلى مدينة أسوان، لحضور المؤتمر الأول لحملة "أنت الأمل"، وهتف المواطنون فى المسيرة عبارات تأييد للرئيس السيسى، وعلقوا لافتات مدون عليها "أهالى قرية الجعافرة يؤيدون ويبايعون الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة"، بالإضافة إلى تعليق صور لرئيس الجمهورية، ورددوا أغانى وطنية.