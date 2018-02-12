صور.. غينيا بيساو تحتفل بالكرنفال لليوم الثانى فى شوارع العاصمة

صور.. غينيا بيساو تحتفل بالكرنفال لليوم الثانى فى شوارع العاصمةالإثنين، 12 فبراير 2018 01:20 ص
مهرجان غينيا بيساو
كتب عبد الوهاب الجندى
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لليوم الثانى على التوالى، استمرت احتفالات غينيا بيساو بكرنفال بلادهم فى الشوارع، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والشرطة، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتحتفل غينيا بيساو الواقعة على ساحل المحيط الأطلسى فى أفريقيا، بكرنفال ينظم لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 10 نوفمبر من كل عام حتى يوم 13 من نفس الشهر.
كرنفال غينيا بيساو
إشعال النيران
أطفال يشاركوا في كرنفال غينيا بيساو
جانب من كرنفال غينيا بيساو
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