صور ...طلاب جامعة الطفل بالزقازيق يبدعون في فن الاكسسوار والنحت





الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر طلاب جامعة الطفل بجامعة الزقازيق مهارات وإبداعات فى عمل فن الاكسسوار والنحت وعمل رسومات مختلفة أثناء مشاركتهم فى عدد من الورش بمقر كلية التربية النوعية اليوم.

وقال الدكتور عاطف عامر منسق جامعة الطفل بجامعة الزقازيق أن الجامعة تخصص زيارات لطلاب جامعة الطفل لكل كليات الجامعة وتشركهم فى ورش عمل ودمجهم فى المجتمع الجامعى ورفع قدراتهم العلمية والعملية ومعرفة أهواءهم وهواياتهم ومساعدتهم في الوصول لأهدافهم

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن طلاب جامعة الطفل يزورون كلية الطب ويتعلمون أشياء تفيدهم من خلال زيارة متحف الكلية والقاء أساتذة الكلية محاضرات تناسب أفكارهم وأعمارهم كما زار الاطفال كلية الهندسة وإعطائهم محاضرات عن هندسة المياه والاتصالات وخلافه بالإضافة للمحاضرات النظرية التى تساعدهم على تحديد أهدافهم وخلق عزيمة قوية بداخلهم تدفعهم على الاصرار على تحقيق أهدافهم

وقال الدكتور أكمل شوقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة أنه استمرارا لبرامج جامعة الطفل المعلنة لكل المراحل طبقا للفصل الدراسى تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور صلاح شريف عميد كلية التربية النوعية استضافت الكلية طلاب جامعة الطفل بمراحلها المختلفة وتم عقد عدد 8 ورش عمل وتدريب بالتوازى لتدريب الطلاب على الأعمال الفنية المختلفة مثل الاشغال الفنية بأنواعها والتى تمت تحت إشراف الدكتورة هبة محمد عبد الفتاح وورشة الصناعات الخزفية والنحت أشرف عليها الدكتورة اسماء بكر والدكتور وائل الشافعى والدكتور أيمن بيومى وقام الدكتورة هدى علي سالم وهبة صلاح سالم وشيماء رأفت ورقية أحمد بالإشراف على ورشتين أخرى لعمل ماسكات تستخدم فى جميع المناسبات بأشكال الحيوانات، وكذلك أشكال تناسب المناسبة الخاصة، وتم توزيع الأطفال على ورش العمل طبقا لرغباتهم وميولهم الفنى والعلمى.

وقال الطالب عمر حمدى محمد احد طلاب جامعة الطفل أنه تعلم كيف يقوم بفن النحت واستطاع نحت رأس انسان وتحديد مكان عيونه وانفه وفمه بطريقة علمية تحت اشراف اساتذة كلية التربية النوعية

وأضافت الطفلة حبيبة محمود انا استطعت ان اتعلم كيف اقوم بعمل اكسسوارات للسيدات وأضفت أشكال جديدة لما تعلمته تحت إشراف أساتذة الكلية



الطلاب فى الورش



الورش



طلاب جامعة الطفل



ورش داخل كلية التربية النوعية



الاطفال يبدعون



الاطفال ينحتون رأس انسان