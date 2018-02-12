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صور.. رئيس وزراء الهند يفتتح قمة الحكومات ومعبدا هندوسيا فى الإمارات

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:43 ص
صور.. رئيس وزراء الهند يفتتح قمة الحكومات ومعبدا هندوسيا فى الإمارات رئيس وزراء الهند ناريندا مودى


(أ ف ب)
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أجرى رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، زيارة خاطفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى خلالها كلمة رئيسية بصفته ضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات فى دبي.

وأثنى "مودى" على الإمارات التى يعيش فيها 3,3 مليون هندى لأنها "سخّرت التقنية" و"تمكنت من خلق معجزة اقتصادية قلما نرى مثيلا لها فى العالم".

وعندما أضاء رئيس الوزراء الهندى على مبادرات متطورة قامت بها حكومته مثل نظام موحد للبطاقات الشخصية متصل بالهواتف الجوالة والحسابات المصرفية، بدا وكأنه فى موطنه فى الإمارة المولعة بالتقنية.

وقال مودى: "لقد فاتتنا الثورة الصناعية، لكننا تمكنا من الانضمام الى الثورة الرقمية".

وأشرف مودى يوم السبت على شراء كونسورتيوم شركات هندية لحصة تصل إلى 10 % فى امتياز نفطى بحرى تابع لشركة بترول أبوظبي، وهو الأول من نوعه وفق الإعلام الإماراتى الرسمي.

وقال مودى بحسب وكالة الأنباء الإماراتية: "لقد تقدمت علاقتنا من علاقة بائع وشار، إلى مرحلة من الاستثمار المشترك فى قطاعى النفط والغاز".

وكشف الزعيم الهندى أيضا عن نموذج لما سيكون عليه أول معبد هندوسى فى أبوظبي، ووصفه بأنه "شهادة على التسامح" فى هذا البلد الخليجى المسلم.

كما يُعتبر هذا المعبد شهادة على أهمية الجالية الهندية التى تُمثّل قوة عاملة ضخمة من المهنيين وأصحاب الخبرات.

وانتقل مودى لاحقا إلى عمان حيث التقى السلطان قابوس وأعضاء الجالية الهندية هناك.

 
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند

 

ظهور الكهنة في الافتتاح
ظهور الكهنة في الافتتاح

 

 

 

        

 


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