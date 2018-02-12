صور.. حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تعقد اجتماعا للتجهيز لانتخابات الرئاسة





الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية بمركز أبوكبير فى محافظة الشرقية، اجتماعاً لمناقشة متابعة العملية الانتخابية وتسهيل الأمور على الناخبين.

وقال أحمد أبو زيد، منسق الحملة بمركز أبو كبير، إن الحملة ستعقد اجتماعاً بكل وحدة محلية بنطاق المركز، بحضور منسق الوحدة ومجموعة العمل بالوحدة لمناقشة آليات العمل والتجهيز ليوم الاقتراع.

وأوضح جمال ضلام، منسق الوحدة المحلية بهربيط، أن الاجتماع ناقش توفير عدد من الشباب يجيدون العمل على اللاب توب لاستخراج الاسم ورقم الناخب بكشوف الانتخابات، بحيث يكون أمام كل لجنة شاب حاملا لاب توب، مع تواجد فتيات يقمن بنفس العمل لمساعدة السيدات.





حملة "كلنا معاك من أجل مصر



جانب من الاجتماع