صور.. توقف الرحلات الجوية فى مطار لندن سيتى بعد العثور على قنبلة





ألغيت كافة الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى عقب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التيمز، حسبما أعلن روبرت سنكلير الرئيس التنفيذى لمطار لندن سيتى، اليوم الاثنين.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن سنكلير حث الركاب على التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، مشيرا إلى أن إدارة المطار تتعاون بشكل كامل مع الشرطة والبحرية الملكية من أجل إزالة القنبلة بشكل آمن بأسرع وقت ممكن.

وكانت السلطات البريطانية قد أمرت بإغلاق مطار لندن سيتى بعد العثور على القنبلة خلال أعمال مقررة سلفا فى المطار.



العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التيمز



توقف الرحلات الجوية فى مطار لندن سيتى بعد العثور على قنبلة