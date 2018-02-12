صور.. تنفيذ 23 قرار غلق إدارى لمحلات غير مرخصة بسوهاج





سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن تنفيذ 23 قرار غلق إدارى لمحلات غير مرخصة وصادر لها قرارات غلق إدارى من الوحدة المحلية بنطاق مدينة طما لمخالفتها اللوائح والقوانين المنظمة، وذلك خلال حملة بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وإدارات الصحة والتموين وبتأمين من قوات مركز شرطة طما.

وشدد المحافظ فى بيان على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراجعة تراخيص المحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الحملة استهدفت المحلات المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص وصدر لها قرارات غلق إدارى، ونجحت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارات الصحة والتموين والجهات الأمنية فى تنفيذ تلك القرارات، مؤكدا على استمرار الحملات بنطاق مركز طما ومكافحة الجرائم والمخالفات التموينية بشتى صورها.

على جانب آخر، قال محافظ سوهاج، أنه تم ضبط 15 مركبة توك توك مخالفة فى حملة بمدينة طما، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالعمل على عودة الإنضباط للشارع، ومنع مركبات التوك توك من العمل بالمدينة بدون رقم حصر وإلا سيتم مصادرته وتطبيق قانون المخالفة عليه.

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن الحملة استهدفت إعادة الانضباط للشارع والحد من ظاهرة السير عكس الاتجاه التى تتسبب فى وقوع الحوادث، وأسفرت عن ضبط 15 توك توك غير مرقم.

وناشد المحافظ أصحاب مركبات التوك توك التعاون مع أجهزة المحافظة لمنع الفوضى والعمل بشكل حضارى لائق، مشيرا إلى استمرار فتح الباب لحصر مركبات التوك توك ، وبالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والمرور لإعداد قاعدة بيانات للتكاتك التى تعمل بنطاق المحافظة، فى انتظار صدور الاجراءات المنظمة لتراخيص مركبات " التوك توك " فى الفترة القادمة.



تنفيذ 23 قرار غلق ادارى لمحلات غير مرخصة



تنفيذ 23 قرار غلق ادارى لمحلات غير مرخصة



ضبط 15 مركبة توك توك